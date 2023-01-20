СК проверяет закусочную в Екатеринбурге, где отравились 15 человек

Следственный комитет проверяет закусочную "У Аро" в Екатеринбурге, в которой массово отравились люди.

Напомним, что после посещения данного заведения острую кишечную инфекцию обнаружили у 15 человек, госпитализированы 11 пострадавших. Среди заболевших оказались восемь учащихся колледжа им. Ползунова. Закусочную уже проверил Роспотребнадзор и нашел там массу нарушений. Во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, шаурма со свининой и хот-дог в лаваше) и готовых компонентах (нарезанные овощи) обнаружились бактерии группы кишечной палочки.

Ранее на ситуацию с массовым отравлением людей в Екатеринбурге обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СК Михаилу Богинскому организовать процессуальную проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга выясняется точное число пострадавших и устанавливается тяжесть вреда, причиненного их здоровью.

"Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев. Истребуется документация о работе предприятия общественного питания и выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято объективное процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Там добавили, что в центральный аппарат СК России уже представлен доклад по данному происшествию.

Напомним, что закусочная "У Аро" на улице Декабристов, где нашли нарушения, сейчас закрыта по решению суда.