Запасы вооружений советского образца в Евросоюзе исчерпаны

Оставшееся с советских времен оружие в Евросоюзе исчерпано, все, что можно, было поставлено Украине, поэтому теперь страны союза должны экстренно нарастить производство вооружений для поставки Украине и для собственных нужд, заявил на Давосском форуме министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.

"Мы, к сожалению, полностью опустошили свои запасы советских вооружений. Я ожидаю, в Рамштайне [на встрече контактной группы под председательством США по предоставлению военной помощи Украине] сегодня широкого соглашения о поставках Украине новых вооружений. И для меня ясно, что единственный путь вперед, к сожалению - это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим", - цитирует Бека ТАСС.