Картаполов опроверг слова Останиной об одобрении отсрочки для отцов детей-инвалидов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не говорил главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о поддержке Министерством обороны отсрочки для отцов детей-инвалидов.

"Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю", - сказал Картаполов РБК.

Ранее Останина сообщила "Коммерсанту", что в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" якобы захотели внести одну поправку, согласно которой отсрочку от призыва предоставят отцам детей-инвалидов и тем, кто является единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров.

Останина со ссылкой на разговор с Картаполовым заявила, что Минобороны, которое ранее тормозило принятие законопроектов, поменяла свою позицию на этот счет.

Напомним, в октябре в Госдуме обсуждалась этичность поведения главы комитета по делам семьи Нины Останиной. Это произошло после того, как она от своего имени объявила о ряде решений, якобы принятых Минобороны РФ. Останина сообщила, что разговаривала с заместителем министра обороны Николаем Панковым и он заверил, что Генштаб внесет поправки в свои "директивы", согласно которым не будут призывать в рамках мобилизации отцов детей-инвалидов и многодетных отцов. При этом Панков якобы попросил депутатов не настаивать на внесении соответствующих поправок в закон о мобилизации. Сам Панков заявил, что не разговаривал с депутатом Останиной "ни сегодня, ни вчера".