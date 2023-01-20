20 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени присяжные осудили мужчину за торговлю наркотиками и убийство 16-летней давности

В Тюменской области с участием присяжных вынесен приговор мужчине за совершение особо тяжких преступлений 16-летней давности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюменца 1960 года рождения обвиняли в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, 1 февраля 2008 года осужденный, застрелил из незаконно хранившегося у него пистолета Макарова своего племянника, проживающего со своими родителями в частном доме, расположенном на улице Астраханской в городе Тюмени. Поводом для убийства стал конфликт, который ранее вспыхнул между мужчинами. Родители убитого - сестра осужденного и ее муж получили раны живота и плеча. Во время борьбы муж сестры смог отнять у стрелявшего пистолет. Но злоумышленник скрылся с места преступления и покинул Тюменскую область.

"По факту совершённого преступления было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводились необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения скрывшегося гражданина. Однако найти его на начальном этапе расследования не удалось, в дальнейшем уголовное дело следствием было приостановлено, но работа не прекращалась", - говорится в сообщении.

Все это время преступник скрывался в Омской области по паспорту, оформленному на другое имя. В 2019 году его осудил Первомайский суд Омска за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. У него были взяты опечатки пальцев, которые совпали с опечатками, обнаруженными во время осмотра места убийства в Тюмени в 2008 году. Подозреваемого этапировали в Тюмень, по месту предварительного расследования.

Кроме того установлено, что 19 и 21 сентября 2006 года осужденный, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Щербакова в городе Тюмени сбыл наркотическое средство малознакомому тюменцу, общей массой порядка четырех граммов. Присяжные признали мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Теги: убийство, уголовное дело, торговля наркотиками



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