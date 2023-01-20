Закрытие YouTube в России станет хорошим стимулом для развития отечественных площадок: эксперт

YouTube – это вражеская площадка, являющаяся частью информационной войны. Такое мнение высказал глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров. По его словам, сегодня в списках рекомендованных роликов нередко можно встретить «какую-то укропскую пропаганду» без объективности. Поэтому блокировка является вынужденной мерой.

Вражеской площадкой, работающей в парадигме информационной мировой войны, назвал YouTube Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров. Несмотря на удобство ее функционала, он выразил уверенность, что это послужит дополнительным стимулом для совершенствования отечественного аналога – RuTube.

«Давайте начнем с того, что YouTube это уже, как бы нам не хотелось, – вражеская площадка. Если объективно, YouTube по своему функционалу мне нравится больше, чем RuTube, но я надеюсь, что это будет соответствующим стимулом сделать нашу площадку намного качественнее или по крайней мере такой же, как YouTube», — отметил эксперт.

Владимиров указал на активно распространяющийся в YouTube необъективный контент, направленный на пропаганду украинских нарративов. Это оказывает давление на пользователей в рамках большой информационной войны. Эксперт уверен, что инициатива о закрытии площадки на территории РФ является вынужденной мерой. России необходимо зеркально отвечать на притеснения YouTube, который еще весной прошлого года запретил монетизацию для россиян.

«Понятное дело, что это часть информационной войны, которая влияет на сознание людей по всему миру. Когда я открываю YouTube, у меня в рекомендациях и в новостях постоянно стоит какая-то «укропская пропаганда». То есть, о чем это говорит? Объективности ноль. Поэтому, конечно, доля здравомыслия в закрытии YouTube есть. Это вынужденная мера, скажем так. Потому что они отключили сначала монетизацию, и так далее, и тому подобное. Собственно говоря, как они, так и мы», — добавил Владимиров.

Напомним, на днях петербургский бизнесмен Евгений Пригожин резко раскритиковал деятельность YouTube в России и призвал заблокировать сервис, активно продвигающий антироссийскую пропаганду. По его мнению, существует множество отечественных аналогов, таких как «Одноклассники», «ВКонтакте», «RuTube» и другие, которые могут стать достойной заменой раскрученному видео-хостингу.