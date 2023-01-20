20 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В Киеве выступили против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией

В Киеве возмутились позицией председателя правящей грузинской партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе по поводу возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией.

"Глава грузинской провластной партии выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой... Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском союзе", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Кобахидзе ранее заявил, что идею возобновления прямого авиасообщения в партии действительно поддерживают, поскольку "это важно для проживающих в России грузинских граждан, и такое решение республика будет приветствовать".

Таким образом грузинский политик прокомментировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Рад, что у нас контакты с Грузией активно развиваются. В 2022 г. ВВП Грузии вырос на 10%. В значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить и прямое авиасообщение", - сказал Лавров.

"Видим, насколько Грузия, все остальные страны испытывают давление со стороны Запада, публично требующего присоединиться к санкциям против Российской Федерации. То, что небольшая страна и ее правительство имеет мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики - это вызывает уважение", - добавил министр.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019 году после скандала, связанного с антироссийскими выступлениями в Тбилиси. Тогда решение прекратить полеты в Грузию приняли российские власти.

Теги: прямое авиасообщение, киев, грузия



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