20 Января 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург подаст заявки на проведение крупных спортивных соревнований

Екатеринбург будет подавать заявки на проведение в городе крупных спортивных соревнований. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила глава управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина.
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По ее словам, город будет располагать для этого хорошей материальной базой: сейчас в столице Урала ведется строительство ледовой арены, планируется возведение биатлонного и лыжного центра.

"Наличие современной базы, объектов, соответствующих правилам проведения всероссийских и международных соревнований позволит Екатеринбургу подавать заявки и проводить крупные соревнования", - рассказала Фитина, отвечая на вопрос Накануне.RU.

На какие спортивные дисциплины планируется подача заявок, чиновница не уточнила. Она также добавила, что в марте-апреле в городе пройдет ряд состязаний по спортивной и художественной гимнастике.

"Безусловно, мы станем одним из центров проведения соревнований в России", - заключила Людмила Фитина.

Напомним, также сегодня в администрации Екатеринбурга рассказали, когда в городе состоится Универсиада, которую отложили из-за санкций.

Теги: соревнования, спорт, заявки, Екатеринбург



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