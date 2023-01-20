"Победа" отказалась изменить подход к провозке багажа и ручной клади после решения суда

Авиакомпания "Победа" после решения суда не изменит общий подход к ручной клади и багажу. Но лоукостер уточнит правила по дамским сумкам и портфелям.

В компании отметили, что эти изменения могут отразиться на тарифах, передает РИА Новости.

В 2018 году лоукостер установил два альтернативных варианта провоза ручной клади. Пассажиры сами выбирают, какой использовать. В соответствии с решениями суда "Победа" уточнит собственные правила провоза дамской сумки и портфеля и исключит указание на их габариты, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза ручной клади (4x36x30 см).

"Победа" также сохранит и второй вариант: можно взять на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (36x30x27 см).

13 января Верховный суд признал незаконными установленные "Победой" габариты ручной клади. Рассмотрение дела продолжалось с июня 2021 года. Тогда Ространснадзор провел проверку и предписал лоукостеру изменить нормы провоза багажа, так как счел их противоречащими требованиям законодательства. В ответ "Победа" подала кассационную жалобу.