Челябинский облсуд оставил в колонии экс-главу города Тефтелева, осужденного за взятку

Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда, отказавшего экс-главе города Евгению Тефтелеву в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, 28 октября 2020 года Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города. Такое же решение в апреле принял Седьмой кассационный суд.

В августе 2022 года Челябинский областной суд оставил без изменения постановление, изменившего Тефтелеву вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. В колонии он пробудет до 26 марта 2023 года.