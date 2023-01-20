20 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле назвали "юридической особенностью" продолжающий действовать указ о мобилизации

Пресс-секретарь Путина назвал "юридической особенностью" письмо депутату "Яблока" из администрации президента, в котором говорится, что действие указа о мобилизации продолжается.

"Смотрите, мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизованных, было обеспечено по РФ, и все – дальше начался уже обычный призыв на срочную службу", - цитирует Дмитрия Пескова газета "Ведомости".

Песков допустил, что формулировка администрации президента является "юридической особенностью" и пообещал уточнить этот вопрос и еще раз призвал доверять словам главы государства.

Кроме слов президента России не было никаких подтверждений того, что мобилизация в стране остановится на 300 тыс. человек и потом не продолжится. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении мобилизации. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен. По его словам, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.

17 января депутат псковского областного собрания от партии "Яблоко" Артур Гайдук опубликовал ответ из администрации президента по поводу прекращения частичной мобилизации в России. Там отметили, что действие указа продолжается.

Теги: мобилизация, дмитрий песков, кремль, указ



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