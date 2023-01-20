Сотрудников Росгвардии будут прикомандировывать к предприятиям

Сотрудников Росгвардии могут прикомандировывать к госорганам и предприятиям всех форм собственности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Отмечается, что в настоящее время подавляющее большинство силовых и правоохранительных органов Российской Федерации наделено правом прикомандирования своих военнослужащих (сотрудников) к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям без приостановления ими службы. Но на военнослужащих Росгвардии это не распространяется, хотя они выполняют задачу обеспечения государственной и общественной безопасности.

В федеральный закон о войсках национальной гвардии предлагается ввести новую статью "Прикомандирование военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии". Порядок прикомандирования будет определять президент РФ.

Один из авторов проекта Александр Хинштейн подчеркнул в своем телеграм-канале, что на Росгвардию возложено множество ответственных задач: охрана важных гособъектов и специальных грузов, госконтроль за оборотом оружия и ЧОПами, участие в в борьбе с терроризмом, экстремизмом и др.

"Институт прикомандирования действует в стране еще с советских времен, и за многие десятилетия подтвердил свою эффективность. Надеемся, в скором времени он распространится и на Росгвардию", - написал депутат.