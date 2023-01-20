20 Января 2023
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Фото: Текутьевского бульвар

"Транснефть – Сибирь" в 2022 году реализовало 84 благотворительных проекта

В 2022 году 84 благотворительных проекта получили поддержку "Транснефть – Сибирь" в регионах деятельности - на территории Тюменской, Свердловской, Курганской, Томской областей, а также в ХМАО-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе акционерного общества.

Среди основных благополучателей – организации здравоохранения, культуры, образования, детские социальные и спортивные центры, общественные учреждения. Кроме того, предприятие в течение минувшего года выделяло финансирование на проведение экологических акций, также помощь направлялась на благоустройство территорий. Всего на реализацию благотворительных проектов "Транснефть – Сибирь" в 2022 году направило 26 млн рублей.

В прошлом году финансовую поддержку получили 23 общеобразовательные школы в семи регионах. В том числе, в Чашинской средней общеобразовательной школе им. Малышева (Курганская область) были заменены деревянные окна на новые современные конструкции. В Вынгапуровскую СОШ приобретена мебель для обеденного зала столовой, в том числе комфортные столы и стулья.

Финансовую помощь на приобретение мебели для концертного зала получил Дом культуры Ивановского сельского поселения Уватского района. Также благотворительные средства направлены Тюменскому кукольному театру для приобретения профессионального звукового оборудования.

Благотворительную помощь в 2022 году получили региональные медицинские учреждения, в том числе за счет предприятия Тюменская областная клиническая больница № 2 приобрела изолированный бокс для пациентов.

благотворительный проект "Транснефть-Сибирь"(2023)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

При поддержке "Транснефть – Сибирь" на территории Текутьевского бульвара в Тюмени организован новый образовательный экологический маршрут. На выделенные средства Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР" в рамках развития круглогодичного экотуризма создало уникальное экологическое пространство – маршрут "Сквер Юннатов", целью проекта является знакомство школьников с окружающей средой в границах города при реализации дополнительных программ обучения естественнонаучной направленности.

благотворительный проект "Транснефть-Сибирь"(2023)|Фото: Текутьевского бульвар

В рамках волонтерского движения добровольцы предприятия регулярно участвовали в акциях по оказанию помощи ветеранам и детям из малообеспеченных семей, в экологических мероприятиях по уборке территории и посадке деревьев. В том числе, к началу учебного года дети из малообеспеченных семей получили школьные наборы в рамках волонтерской акции "Собери ребенка в школу". В декабре в добровольческой инициативе "Мешок желаний"приняли участие более 600 работников "Транснефть – Сибирь" и исполнили новогодние желания свыше 150 детей. Подарки получили воспитанники социально-реабилитационного центра "Семья" в Тюмени, дети из малообеспеченных семей Тобольска, Тюмени, Ярково, Демьянского, Увата, Чаши, дети с ограниченными возможностями здоровья Нефтеюганска и Нового Уренгоя.

Теги: Транснефть – Сибирь, благотворительный проект



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