В Госдуму внесен законопроект о борьбе с затягиванием сроков расследования уголовных дел

В Госдуму внесен законопроект о борьбе с необоснованным затягиванием сроков расследования уголовных дел. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что имеются многочисленные факты длительного непринятия следователями к производству уголовных дел после возвращения их прокурором в следственный орган. Более 40% дел расследуются в срок свыше установленного УПК РФ. Причем далеко не всегда это вызвано

объективной необходимостью, часто виновата обычная бюрократическая волокита.

В 2020 году прокурорами ввиду необоснованности или незаконности отменено почти 10 тыс. постановлений следователей МВД РФ, СК РФ и ФСБ о прекращении уголовного дела, а также 246 тыс. постановлений о приостановлении предварительного следствия. При этом имеют место случаи, когда после отмены прокурором постановления уголовное дело принималось следователем к производству лишь спустя 5 месяцев. А в действующем законодательстве отсутствует требование, обязывающее следователя незамедлительно либо в установленный срок принять уголовное дело, по которому прокурором или руководителем

следственного органа отменено неправомерное решение.

Законопроектом предлагается установить, что в таких случаях руководитель следственного органа должен сразу же поручить производство предварительного следствия, а следователь — принять его. Также предлагается увеличить с двух до пяти суток срок рассмотрения прокурором уголовного дела, которое поступило от дознавателя с обвинительным актом, чтобы согласовать закон с УПК.

Как сообщалось ранее, в 2022 году число преступлений в России с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств выросло на 30%.