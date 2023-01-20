Нидерланды допускают поставку Украине истребителей F-16

Нидерланды готовы рассмотреть возможность поставок на Украину истребителей F-16. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Кабмин примет решение об отправке самолетов, если Киев сам обратится с соответствующей просьбой.

По словам министра, также кабинет готов оплатить танки Leopard 2, которые другие страны могут отправить на Украину, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Киеву немецких танков Leopard 2.