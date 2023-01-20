В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда состоится отложенная из-за санкций Универсиада

В администрации Екатеринбурга рассказали, когда в городе состоится Универсиада, которую отложили из-за санкций.

В апреле прошлого года в Международной федерации студенческого спорта объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Соревнования должны были состояться в августе нынешнего года. Позже стало известно, что вместо этого в городе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, право проведения Универсиады у уральской столицы на сегодняшний день по-прежнему приостановлено.

"Оно появится тогда, когда Российская Федерация станет участвовать в международных соревнованиях", - заявила Фитина, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, в конце прошлого года свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что Универсиада все-таки может пройти в Екатеринбурге.