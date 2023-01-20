Песков переадресовал военным вопрос о появлении на здании Минобороны ЗРК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать Министерству обороны вопрос об установке на крыше здания этого ведомства в Москве зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

"Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Обо всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там – в министерстве обороны ", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Отметим, заявление прозвучало на фоне высказывания военного комиссара Азова (Ростовская область) Александра Жукова о подготовке как к частичной, так и всеобщей мобилизации.

"На сегодняшний день я могу сказать одно: об этом никто не знает. Как говорил пресс-секретарь (президента РФ Владимира Путина Дмитрий) Песков, "в Кремле об этом не говорят", "в Кремле это не планируют". Но и в Кремле, и в Министерстве обороны, и, естественно, в военкомате, в муниципальных образованиях все прекрасно понимают, что нужно готовиться. К чему? К любому мероприятию, которое в соответствии, опять же, вот с этими законами, а мы должны, в соответствии с этими законами, готовиться систематически к чему? К проведению как частичной мобилизации, так и к полной мобилизации", - сказал Жуков.