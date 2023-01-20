Разработчик инновационного кадила предложил использовать его в зоне СВО

Разработчик инновационного кадила на основе каталитической грелки предлагает использовать свою разработку в походных условиях, например, в зоне проведения СВО. Новосибирский ученый Александр Куликов сообщил, что в его кадиле использованы "иностранные комплектующие".

"Там у меня газовый баллончик маленький, сделал из бутылки Coca-Cola чехольчик на этот баллончик, надел кожу и покрасил под золото, чтоб подходило. Пластик бутылки не плавится, баллончик же тоже сильно нельзя нагревать, там пришлось делать радиаторные чашечки, которые разводят тепло", - цитирует изобретателя издание "Подъем".

"Почитал в одной статье, что очень глубокий символизм в кадиле, там так просто нельзя, как мы взяли и поменяли техническое устройство. Но возможны некоторые ситуации экстремального характера, когда использовать традиционные вещи сложно. Где там заниматься угольком, его разжигать? А так, вот в зоне СВО, при каких-то условиях – там это допустимо", - считает ученый.

Куликов считает справедливой ценой для инновационного кадила 12-15 тыс. руб.