20 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: geworld.ge

США пытаются тайно спонсировать ИГИЛ* в Афганистане – МИД России

У российских властей есть сведения, что США предпринимают попытки установить контакты с противниками действующих афганских властей, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Также Кабулов заявил, что у него есть сведения, что США тайно спонсирует ИГИЛ*.

"Да, такие данные есть, они [США] это делают не во благо, а во вред, поскольку им очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане, и в отместку они делают все, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился", - сказал Кабулов в эфире канала "Россия 24".

13 января Кабулов ездил в Афганистан с визитом и встречался с руководством страны, которое сформировано талибами*. В заявлении МИД России по этому поводу говорится: "Отмечены предпринимаемые талибскими властями контртеррористические и антинаркотические меры".

Примечательно, что и ИГИЛ*, и талибы* признаны в России террористическими организациями, их деятельность на территории РФ запрещена.

 

*террористическая организация, ее деятельность на территории РФ запрещена судом.

Теги: сша, террористы, талибы, афганистан, игил



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