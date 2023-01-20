В Белгородской области пресечена контрабанда с Украины военной продукции

В Белгородской области пресечена контрабанда с территории Украины продукции военного назначения.

"В результате проведённого УФСБ России по Белгородской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность одного из предпринимателей Шебекинского района к контрабанде продукции военного назначения на сумму более 50 млн руб.", - цитирует РИА Новости сообщение регионального управления ФСБ

Продукция с территории Украины перемещалась под видом товара общепромышленного назначения, якобы предназначенного для сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общепита. Потом указанные товары в рамках государственного контракта в интересах Минобороны были поставлены подозреваемым в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса под видом самостоятельно изготовленных.

"Следственным управлением УМВД России по Белгородской области в отношении предпринимателя возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов)", - говорится в сообщении.

Более подробные детали не раскрываются, так как расследование уголовного дела продолжается, сообщили изданию в пресс-службе. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.