Шольц отказывает Украине в танках из-за прошлого Германии, - вице-канцлер ФРГ

Берлину будет проще поставить на Украину танки, если первым это сделает Вашингтон — из-за прошлого Германии, заявил немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек.

По его словам, Германия с неохотой реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2 из-за собственной истории.

Хабек отметил, что Берлин однозначно не может инициировать подобный процесс самостоятельно, поэтому будет ждать подобных решений от лидера антироссийской коалиции — США, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Киеву немецких танков Leopard 2.