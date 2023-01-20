УФСИН по ХМАО-Югре просит изменить меру пресечения сургутянке, обвиняемой в оскорблении русских

УФСИН по ХМАО-Югре обратится в суд из-за нарушения сургутянкой Раей Мамедовой, которую обвиняют в оскорблении русских и разжигании межнациональной розни, избранной в отношении нее меры пресечения, сообщили Накануне.RU в сургутском городском суде.

Суд обратился с ходатайством об изменении меры пресечения.

Судебное заседание назначено на 25 января, в 14.30.

УФСИН просит суд ужесточить меру пресечения и взять женщину под стражу.

Напомним, ранее скандал с Раей Мамедовой вышел на международный уровень. Женщина записала четырехминутный видеоролик, в котором она обратилась к азербайджанскому народу. Она заявила, что якобы прокуратуру подкупили, чтобы посадить ее в тюрьму.

Конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответном комментарии оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, то нужно вести себя достойно. Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов достаточно резко прокомментировал скандал.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела.

Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. Однако на заключительном заседании суда изменила свои показания и заявила, что ее оскорбления были адресованы некоему потерпевшему по имени Павел, а не всему русскому народу в целом. Заседание суда перенесено на 25 января.