В Екатеринбурге суд закрыл закусочную "У Аро", где 15 человек отравились шаурмой

В Екатеринбурге по решению суда закрыта закусочная "У Аро", в которой массово отравились люди.

Напомним, после посещения данного заведения острую кишечную инфекцию обнаружили у 15 человек. Были госпитализированы 11 пострадавших. Среди заболевших оказались восемь учащихся колледжа им. Ползунова.

Закусочную проверил Роспотребнадзор и нашел там множество нарушений. В частности, во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, шаурма со свининой и хот-дог в лаваше) и готовых компонентах (нарезанные овощи) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по итогам проверки Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановке деятельности предприятия общественного питания "У Аро" на улице Декабристов. Заведение будет закрыто на 90 суток. Как отметили в ведомстве, сейчас эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, что на ситуацию с массовым отравлением людей в Екатеринбурге обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СК организовать процессуальную проверку.