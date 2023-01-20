Уральские студенты познакомились с работой полицейских кинологов

26 учащихся Уральского государственного аграрного университета посетили Центр кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции "Студенческий десант 2023", приуроченной ко Дню российского студенчества.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, будущие аграрии познакомились с питомцами ЦКС, которые верно несут боевую вахту по охране правопорядка и безопасности совместно с сотрудниками органов внутренних дел, в том числе на территории Северо-Кавказского региона.

"Трудно себе представить даже сейчас, в 21 веке, любой отдел полиции без четвероногих помощников сыщиков. Никакое современное устройство не заменит чутье хорошо обученной собаки. Только в 2022 году специалисты-кинологи и их питомцы участвовали при осмотре 2 тысяч 827 мест происшествий. С участием служебных собак раскрыто 1 тысяча 67 преступлений, из них 364 – тяжкие и особо тяжкие. Без них не обходятся мероприятия с массовым пребыванием граждан, конвоирование подозреваемых и обвиняемых, поиск без вести пропавших людей, розыск наркотиков и взрывных устройств, работа по следу. В свердловском гарнизоне имеется 367 преданных своему делу собак", - отметил полковник Горелых.

Овчарки Дагерт, Жизель и Фред, а также лабрадор Ханна, как и положено, мастерски продемонстрировали студенческому десанту УрГАУ свои навыки в поиске взрывчатых веществ, в задержании вооруженного преступника и в умении четко выполнять команды своих тренеров. Гости Центра, впечатленные увиденным, с удовольствием снимали на видео понравившихся им питомцев. А две девушки даже сообщили, что в будущем тоже хотят стать кинологами.

Также в ходе экскурсии студенты встретились с представителями руководства волонтерского отряда "Прорыв", которые подробно поведали о методике розыска пропавших и о тесном взаимодействии с органами внутренних дел. Поисковики призвали молодых людей к посильной помощи в этом важном деле.