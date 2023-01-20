20 Января 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба Сергея Миронова

Миронов получил от Пригожина кувалду и поблагодарил за нее

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов опубликовал в соцстях фото с кувалдой, подаренной ему главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Политик выразил благодарность за подарок, который в сети часто ассоциируют с орудием убийства бывшего заключенного и бывшего бойца ЧВК Евгения Нужина (ему размозжили голову кувалдой, видео было опубликовано в Telegram).

"Благодарю Евгения Пригожина за подарок. Ещё несколько лет назад, находясь в Санкт-Петербурге, осознал, насколько это полезный инструмент, - написал Миронов. - С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!".

В начале января секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пригрозил "кувалдой Вагнера" депутатам, которые позволяют себе ездить в отпуск на роскошные курорты.

На этой неделе Миронов в Госдуме предлагал легализовать ЧВК "Вагнер", приняв внесенный им законопроект.

Сергей Миронов с кувалдой Пригожина.(2023)|Фото: пресс-служба Сергея Миронова

Теги: сергей миронов, кувалда, евгений пригожин, орудие убийства



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