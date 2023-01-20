В новых регионах ЕГЭ станет обязательным только через 4 года

Только через четыре года ЕГЭ станет обязательным для школьников ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Но пока что это должно делаться по выбору. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она сообщила, что ее комитет поддержал законопроект Правительства РФ, регулирующий вхождение новых регионов в единое образовательное пространство страны. Он регулирует также образовательные права учеников и педагогов образовательных организаций новых территорий до дня их принятия в состав России.

В частности, переход к ЕГЭ будет постепенным. В новых регионах есть возможность его сдавать, но обязывать школьников резко перейти на новую систему было бы неправильно. И ко второму чтению законопроекта эти поправки будут внесены, подчеркнула Лантратова.

При этом сама она против ЕГЭ.

"Лично я и члены нашей фракции ("Справедливая Россия – за правду". - прим. Накануне.RU) не изменили свою позицию относительно ЕГЭ. Мы по-прежнему считаем, что его надо отменить. Поэтому плавный переход однозначно поддерживаем и очень надеемся на перемены в этой части в ФЗ до 2026 года", — заявила дептутут.

По ее данным, в новых субъектах РФ функционируют 786 дошкольных образовательных организаций, 1 332 общеобразовательные организации и 223 учреждения среднего профессионального образования. В них трудятся более 43 500 педагогических работников. Образовательный процесс по общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования организован для 449 825 обучающихся. Вузов же в ДНР 16, в ЛНР — семь, в Херсонской области — четыре, в Запорожской — два.

Согласно законопроекту образовательные организации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должны полностью привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством до начала 2026 года.