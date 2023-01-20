20 Января 2023
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Образование В России ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В новых регионах ЕГЭ станет обязательным только через 4 года

Только через четыре года ЕГЭ станет обязательным для школьников ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Но пока что это должно делаться по выбору. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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Она сообщила, что ее комитет поддержал законопроект Правительства РФ, регулирующий вхождение новых регионов в единое образовательное пространство страны. Он регулирует также образовательные права учеников и педагогов образовательных организаций новых территорий до дня их принятия в состав России.

В частности, переход к ЕГЭ будет постепенным. В новых регионах есть возможность его сдавать, но обязывать школьников резко перейти на новую систему было бы неправильно. И ко второму чтению законопроекта эти поправки будут внесены, подчеркнула Лантратова.

При этом сама она против ЕГЭ.

"Лично я и члены нашей фракции ("Справедливая Россия – за правду". - прим. Накануне.RU) не изменили свою позицию относительно ЕГЭ. Мы по-прежнему считаем, что его надо отменить. Поэтому плавный переход однозначно поддерживаем и очень надеемся на перемены в этой части в ФЗ до 2026 года", — заявила дептутут.

По ее данным, в новых субъектах РФ функционируют 786 дошкольных образовательных организаций, 1 332 общеобразовательные организации и 223 учреждения среднего профессионального образования. В них трудятся более 43 500 педагогических работников. Образовательный процесс по общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования организован для 449 825 обучающихся. Вузов же в ДНР 16, в ЛНР — семь, в Херсонской области — четыре, в Запорожской — два.

Согласно законопроекту образовательные организации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должны полностью привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством до начала 2026 года.

Теги: ЕГЭ, образование



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