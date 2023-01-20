20 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Почти каждый третий россиянин имеет пассивный доход

Пассивный доход почти у каждого третьего россиянина (29%), в среднем он составляет 25 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов "Работа.ру" и "СберСтрахование жизни".

13% опрошенных получают пассивный доход благодаря процентам по банковским депозитам, 9% — от сдачи в аренду недвижимости, 6% инвестируют в ценные бумаги и 4% получают средства от передачи денег в доверительное управление.

При этом мужчины чаще, чем женщины, имеют источники такого заработка — 32 против 28%.

В зависимости от пола различается и средний размер пассивного дохода: у мужчин это 30 тысяч рублей, у женщин — 18 тысяч. Наибольший дополнительный доход — у тех, кто сдает в аренду недвижимость (41 тысяча рублей).

Ранее данные Росстата показали, что чаще всего россияне живут на зарплату и выплаты от государства, такие как пенсии и пособия.

О том, что получают зарплату, в ходе переписи сообщили 58,4 млн человек (39,6% от всего населения, или 45% от указавших источники), а о пособиях в качестве источника доходов упомянул каждый третий (33% от ответивших, или 42,7 млн человек).

Теги: россияне, пассивный доход



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