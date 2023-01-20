20 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Мегионе мужчина из СИЗО угрожал убийством судье

31-летний житель Мегиона предстанет перед судом за неуважение и угрозу убийством судье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в сентябре прошлого года неоднократно судимый обвиняемый в зале городского суда, который рассматривал его уголовное дело об уклонении от отбывания наказания за ранее совершенные преступления, из личной неприязни высказал в адрес судьи, председательствующего в уголовном процессе, оскорбления в нецензурной форме.

Кроме того, в один из дней сентября 2022 года, находясь в камере СИЗО, обвиняемый написал и отправил судьбе письмо с угрозами убийства, чтобы воспрепятствовать правосудию. Вину обвиняемый не отрицал.

Следователями собраны достаточные доказательства преступлений и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: судья, Мегион, мужчина, СИЗО, убийство, угрозы



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