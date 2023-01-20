В Ростовской области военком объявил о подготовке к "полной мобилизации"

Военный комиссар Азова (Ростовская область) Александр Жуков заявил о подготовке как к частичной, так и всеобщей мобилизации. Так он ответил на вопрос о том, будет ли объявлена ее "вторая волна".

"На сегодняшний день я могу сказать одно: об этом никто не знает. Как говорил пресс-секретарь (президента РФ Владимира Путина Дмитрий) Песков, "в Кремле об этом не говорят", "в Кремле это не планируют". Но и в Кремле, и в Министерстве обороны, и, естественно, в военкомате, в муниципальных образованиях все прекрасно понимают, что нужно готовиться. К чему? К любому мероприятию, которое в соответствии, опять же, вот с этими законами, а мы должны, в соответствии с этими законами, готовиться систематически к чему? К проведению как частичной мобилизации, так и к полной мобилизации", - сказал в эфире телеканала "Азов-инфо" Жуков.

Под "этими" он подразумевает такие законы, как "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Отметим, заявление Жукова прозвучало на фоне многочисленных опровержений того, что мобилизация продолжится в том или ином виде.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке". 17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы.