20 Января 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Экс-губернатор Дубровский не смог оспорить решение суда об аресте имущества на 930 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение суда, наложившего арест на имущество экс-главы региона в размере 930,5 млн рублей в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ПО "Монтажник". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта. "Доводы ответчиков, касающиеся того, что в основание заявление о субсидиарной ответственности заявителями положены лишь доводы о совершении вредоносных сделок на сумму 48 615 518 руб. 81 коп. отклонены судом верно, как не в полной мере соответствующий фактическому положению вещей. Так, из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности следует, что помимо указанных сделок в вину ответчикам вменяются и иные действия (бездействие), которые, как полагают заявители, являются причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме", - говорится в решении.

В постановлении суда отмечается, что размер непогашенных реестровых требований ПО "Монтажник", по состоянию на 10 сентября 2022 года, составлял 1,3 млрд руб., а размер непогашенных текущих требований – 81 млн руб.

Напомним, Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей.

ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

Теги: ПО Монтажник, Борис Дубровский, банкротство, суд, арест,



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