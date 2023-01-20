"Родная школа": Более половины школьных учителей - пенсионеры или предпенсионеры

В российских школах более половины учителей имеют возрасте старше 52 лет. Такой результат своего аудита обнародовало движение "Родная школа", возглавляемое членом-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, известным популяризатором математики Алексеем Савватеевым.

В сентябре движение начало исследование "Российская массовая школа: реалии сегодняшнего дня". Оно было запущено с целью сбора объективной и актуальной информации о том, в каких условиях сегодня работает обычная отечественная школа, и исходило из того, что объективная картина не известна никому. Первые результаты были сообщены накануне.

По результатам аудита в 36 регионах России получена следующая статистика: 21% учителей находятся в предпенсионном возрасте от 52 до 57 лет, 35% - пенсионеры в возрасте от 58 лет и старше (с учетом назначения педагогической пенсии раньше обычной) и только 15% - молодые учителя специалисты со стажем работы в школе до 5 лет.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил накануне, что "в целом то, что мы видим по статистике, максимальная укомплектованность кадрами есть". По его словам, ситуация с кадрами стабильная, у министерства есть кадровый прогноз, и при необходимости на возникающие проблемы быстро реагируют. При этом он признал "определенные проблемы" с зарплатами.

В 2021 году Савватеев, объездивший почти все регионы, заявил, что во многих сельских школах России не хватает по несколько учителей.

По данным "Родной школы" оказалось также, что женщин среди школьных учителей почти 90%.