Экс-депутат бундестага Гердт: Украина не сохранится в изначальных границах

Украина не сохранится в своих изначальных границах, считает экс-депутат бундестага Германии, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом", - заявил он РИА Новости.

По мнению Гердта, будущее Украины будет решаться на конференции после окончания украинского конфликта.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель. По его словам, президент Польши Анджей Дуда дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.