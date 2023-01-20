20 Января 2023
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Политика Пермский край
Фото: iggn.permkrai.ru

В Прикамье главе ИГЖН предложили уйти в отставку "за саботаж работы"

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк на первом в весенней сессии заседании предложил главе краевой инспекции госжилнадзора Александру Евсюкову уйти в отставку. Поводом он считает "саботаж" Евсюковым своей работы.

"Мы с коллегами по депутатскому корпусу регулярно проводим приём граждан, и вопросы ЖКХ традиционно в лидерах по числу обращений. Когда спрашиваешь у человека, обращался ли он в ИГЖН, в ответ – либо нервный смех, либо проклятия в адрес Евсюкова", – рассказал Накануне.RU политик.

По его словам, анализ ситуации показал, что свою работу начальник пермской ИГЖН саботирует.

"Это подтверждают и решения судов, где прокуратура вынуждена заставлять их работать. Это видно и по вакханалии с поддельными протоколами, на которые Евсюков сотоварищи предпочитает закрывать глаза, благодаря чему конкретные управляющие компании получают многоквартирные дома под своё управление вопреки воле жителей. Со всем этим пора заканчивать, именно поэтому я решил поднять вопрос на уровне Законодательного Собрания", – подытожил Лисняк.

Теги: Илья Лисняк, Александр Евсюков, ИГЖН, отставка



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