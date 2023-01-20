Пожилым жителям центральной России Минздрав рекомендовал не выходить из дома

Минздрав России порекомендовал пожилым жителям центральной части России без необходимости не выходить из дома из-за высокой травмоопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Опасность представляет собой гололедица – это явление будет распространено в ближайшие сутки из-за аномальной погоды, установившейся в регионе. Ожидается, что в центральных областях России пройдут снегопады, дожди, местами возможны грозы, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.