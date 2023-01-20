На Среднем Урале мужчина чуть не утонул во время крещенских купаний

Во время крещенских купаний на Среднем Урале мужчина едва не утонул в проруби. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле.

Как сообщает Telegram-канал Baza, во время купаний в Тагильском пруду человек упал в обморок прямо в воде. Вероятно, это случилось из-за резкого перепада температуры. К уральцу сразу же бросились на помощь. В итоге его смогли спасти и привести в чувство.

В ГУ МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что всего на Среднем Урале крещенские купели посетили более 22 тысяч человек. По данным ведомства, происшествий зарегистрировано не было.