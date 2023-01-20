Назарбаев перенес операцию на сердце

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце.

"Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя", - сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Назарбаеву 82 года. На протяжении последнего года он не появляется на публике. Между тем, на прошлой и этой неделе власти Казахстана – конституционный суд, парламент, правительство – активно проводили ревизию законодательства, удаляя из него почти все преференции Елбасы. Да и само это понятие – "предводитель нации" – было упразднено. Хотя сам Назарбаев неприкосновенности не лишился, этот статус больше не распространяется на его семью. Родственников Назарбаева больше не будут охранять за государственный счет и т.д.