Андрей Травников побывал на стройплощадке инфекционной больницы - проконтролировал ход строительных работ в посёлке Садовый

Перспективы создания нового медицинского городка и разработку концепции освоения территории действующей инфекционной больницы в Новосибирске обсудил губернатор Андрей Травников в ходе выездного совещания на строительную площадку медучреждения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Губернатор в ходе осмотра объекта и совещания подчеркнул: "Для инфекционной больницы, где необходимо большое количество изолированных помещений, технология со многими корпусами наиболее приемлема. Но уникальность объекта не в этом. Когда мы принимали решение о строительстве новой больницы, мы преследовали две главные задачи: обновление материальной базы и передислокация инфекционной больницы из центра мегаполиса. Изучая опыт других регионов, мы осознали, что просто скопировать решения, реализованные в период пандемии во многих других субъектах, нельзя. Потому что ковидный госпиталь и многопрофильная инфекционная больница – это «две большие разницы». По сути дела, здесь создаётся большой медицинский городок. Проектов такого масштаба в Новосибирской области не реализовывалось десятилетиями".

Глава региона отметил, что в связи с этим возникает необходимость решения еще одной задачи – доходы от возможной реализации земельно-имущественного комплекса.

"Мы рассматриваем как потенциальный элемент финансовой модели этого большого проекта. Для того, чтобы снять нагрузку на региональный бюджет. Было бы легкомысленно просто продать эту территорию. Поэтому даю поручение областным минстрою и департаменту имущества и земельных отношений совместно с мэрий Новосибирска запустить все необходимые процедуры, если надо – общественное обсуждение для подготовки концепции освоения территории существующей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Это надо сделать в этом году, потому что медики оттуда уедут до конца 2023 года. Срок сдачи нового объекта наш частный партнёр подтверждает – третий квартал этого года", – сказал Андрей Травников.

Главный врач Городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова подтвердила, что в новом медучреждении будет установлено самое современное оборудование.



Подчеркнем, что на стройплощадке новой больницы работы идут с опережением графика. Получить средства федерального бюджета на возведение объекта удалось при участии Александра Жукова – Первого заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ, депутата Госдумы от Новосибирской области. Правительство региона смогло в кратчайшие сроки выбрать и защитить на всех уровнях проект строительства, выделить земельный участок, найти инвестора.

Стоит напомнить, что с инициативой строительства новой больницы Андрей Травников обратился в правительство и Госдуму РФ. Предложение главы региона получило поддержку.

Краткая справка. Новая больница в Новосибирске рассчитана на 504 койко-места, её общая площадь составит около 35 тыс. кв. м, территория, на которой она разместится – 24 га. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации. Инициатором строительства выступает инвестиционно-строительный холдинг «К1». Срок ввода объекта в эксплуатацию, по графику застройщика – 31 августа 2023 года.