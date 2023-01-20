Директор закрытого на ремонт Екатеринбургского цирка возглавила Нижегородский цирк

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавила Нижегородский государственный цирк.

Как сообщили Накануне.RU в Росгосцирке, Бортникова назначена на данную должность с 19 января. Ее уже представили коллективу цирка.

"В Нижегородский филиал директором назначена Тамара Сергеевна Бортникова. До сегодняшнего назначения с 2017 года она успешно возглавляла Тульский, Рязанский и Екатеринбургский государственные цирки. Это опытный управленец. Уверена, под ее руководством цирк Нижнего Новгорода выйдет на лидирующие позиции", - заявила первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

Напомним, что в 2023 году Екатеринбургский цирк закрывается на реконструкцию. Компания "Единый Заказчик" приступит к ремонтным работам уже в первом квартале текущего года. Реконструкция должна завершиться в 2025 году.