20 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Супруг погибшей в ДТП с участием машины Собчак получит 300 тысяч рублей моральной компенсации

Антон Тарасов, чья супруга погибла в ДТП с участием машины Ксении Собчак, сообщил, что Сочинский суд удовлетворил его гражданский иск и возместит 300 тысяч рублей моральной компенсации.

По словам Тарасова, эта сумма "не компенсирует абсолютно ничего", так как его семья понесла огромные финансовые и моральные потери.

"Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребенок пережил эту трагедию", - сказал Тарасов РИА Новости.

ЧП произошло 9 октября 2021 года на дороге "Адлер – Альпика Сервис". Водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась Собчак и члены ее съемочной группы, выехал на встречную полосу при запрещающей разметке и столкнулся лоб в лоб с другой легковушкой. Погибла пассажирка второго автомобиля, в машине Собчак все уцелели. Обвиняемым стал водитель "Мерседеса".

В октябре 2022 года суд в Сочи приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак.

Теги: дтп, собчак, погибшая, моральная компенсация



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