В Приморье в аномальные холода введут свободное посещение школ

В Приморье ждут наступления аномальных холодов. В связи с этим власти Владивостока и Артема готовы ввести свободное посещение школ – родители сами смогут решать, стоит ли отправлять ребенка на занятия. Предполагается, что такой режим будет действовать до середины следующей недели.

"С завтрашнего дня по прогнозам синоптиков в дальневосточную столицу придут аномальные холода. Температура воздуха опустится до -25 градусов", - говорится в сообщении администрации Владивостока.

В течение четырех – шести суток среднесуточные температуры воздуха во Владивостоке будут на семь градусов ниже климатической нормы.

"А 23 и 24 января к аномально-холодным температурам добавится ещё и сильный ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду и более", – рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе города.