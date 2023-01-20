20 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
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В Нижневартовске задержали телефонного "террориста"

В Нижневартовске задержан подозреваемый в лжетерроризме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации Антитеррористической комиссии, благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции злоумышленник, сообщивший 19 января о минировании торговых центров "Югра-Молл", "Грин Парк" и "Европа СИТИ", задержан.

Ведутся оперативно-следственные мероприятия, в отношении лжетеррориста избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, что ужесточена ответственность за ложные звонки. Штраф увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.

Теги: минирование, терроризм, торговый центр



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