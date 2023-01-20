Ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается – глава МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается, поэтому важно принять "промежуточные меры" по ее защите.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждалась ситуация с "демилитаризацией Запорожской АЭС". Сегодня Гросси должен посетить Москву, где, возможно, встретится с Владимиром Путиным.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ собирается создать свои миссии на всех АЭС Украины.

"Я подтвердил президенту Украины создание наших миссий поддержки и помощи на всех украинских атомных электростанциях. Мы также продолжили обсуждение вопроса создания зоны безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Работа продолжается. Зона необходима для предотвращения ядерной аварии", — написал Гросси в Twitter.