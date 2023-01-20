Нового председателя комитета финансов города назначили в Челябинске

Председателем комитета финансов администрации Челябинска назначена Виктория Шин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

До назначения она занимала должность заместителя председателя комитета финансов.

Напомним, 10 ноября в Челябинске по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор с заместителем главы города по строительству Владимиром Шамне. Он перешел на работу в администрацию Калининского района, где занял должность замглавы по благоустройству. После отставки главы Калининского района Челябинска Сергея Колесника, он был назначен и.о. руководителя района. В декабре он был избран главой Калининского района.