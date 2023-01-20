В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проверили автобусы под видом пассажиров

Госавтоинспекция Екатеринбурга организовала негласные проверки городских автобусных маршрутов. Обнаружены нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, проверки проводились в автобусах "082" маршрута. Автоинспекторы в гражданской одежде садились в салон под видом обычных пассажиров. Во время движения полицейские фиксировали нарушения, допущенные водителями автобусов.

Буквально за пару часов такого контроля инспекторы выявили 12 нарушений Правил дорожного движения. Среди них были нарушение правил перестроения и маневрирования, перевозки пассажиров, не использование ремня безопасности, нарушение правил пользования телефоном водителем, а также правил пользования внешними световыми приборами.

Кроме этого, на конечной остановке "ТК КОР" инспекторами технического надзора были проверены более 10 автобусов на предмет их технического состояния. В итоге обнаружены технические неисправности.

Как заверили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, подобные проверки в общественном транспорте будут продолжены.