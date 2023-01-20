Мэр в ХМАО признал, что во время масштабной аварии без тепла осталась половина города

Власти Мегиона преуменьшили масштаб коммунальной аварии. Это следует из данных, приведенных главой города во время совещания с губернатором Югры Натальей Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

Прежде власти города сообщали, что под отключение попали жильцы 9 микрорайона города. Всего 12 домов, в которых зарегистрировано около 3100 жильцов. Однако на деле масштабы коммунальной аварии значительно больше. Без отопления осталась, как минимум половина города.

"Всего в Мегионе 536 домов, сбой режима теплоснабжения произошел на 356 домах, выявлено 458 замороженных подъездов, на сегодня восстановлено 172 подъезда, восстановительные работы по 286 подъездам продолжаются. Для ликвидации последствий привлечены 26 бригад, 37 единиц техники", — приводят слова Олега Дайнеки в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В настоящий момент, по словам мэра, работы по устранению порыва на теплосетях подходят к концу.

Накануне завершила работы и вернулась домой бригада специалистов управляющих компаний из Нягани. Ранее командировка в Мегион завершилась у работников коммунальных служб из Покачей, сегодня в свои города вернутся и представители Когалыма и Нефтеюганска. Остальные бригады пока работают. Олег Дейнека выразил благодарность всем сотрудникам коммунальных служб и главам муниципальных образований за оказание помощи Мегиону в восстановлении теплоснабжения.

По последним данным в работе коммунальных служб находится 16 домов. В 420 подъездах заявки жителей отработаны. В работе осталось меньше сотни заявок от жителей города по адресам Свободы, 17, Свободы, 36, Строителей, 2, Садовая, 13, Львовская, 6а, Садовая, 16/1, Победы, 17. В случае возникновения проблем с теплом мегионцам следует позвонить на номер ЕДДС по телефону 112.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. 11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод. 16 января в городе начались работы по восстановлению магистрального трубопровода диаметром 800 мм по улице Кузьмина.

По факту коммунальной аварии было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".