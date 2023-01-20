20 Января 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

82-летний Нурсултан Назарбаев госпитализирован в Астане

СМИ сообщили о госпитализации в Астане 82-летнего первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Информацию опубликовал на своей странице в соцсети казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц.

"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство", - пишет Аксютиц.

Официального подтверждения информации о госпитализации нет.

На прошлой и этой неделе власти Казахстана – конституционный суд, парламент, правительство – активно проводили ревизию законодательства, удаляя из него почти все преференции Елбасы. Да и само это понятие – "предводитель нации" – было упразднено. Хотя сам Назарбаев неприкосновенности не лишился, этот статус больше не распространяется на его семью. Родственников Назарбаева больше не будут охранять за государственный счет и т.д.

Теги: нурсултан назарбаев, госпитализация, астана



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Развитие сюжета:

Ранее 20.01.2023 10:15 Мск Назарбаев перенес операцию на сердце


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