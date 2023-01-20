20 Января 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Wikipedia / Ministerie van Defensie

США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд

США выделили Украины новый пакет военной помощи, объем которого составит до $2,5 млрд. Соответствующий документ был подписан президентом Джо Байденом, сообщила пресс-служба Белого дома.

По данным Пентагона, Киев получит от Вашингтона, в числе прочего, боеприпасы для ЗРК Nasams, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 боевых бронированных машин Stryker.

Также в пакет включили 53 бронетранспортера MRAP, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 350 военных грузовых фургонов HMMWV и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверлом заявил, что они будут поддерживать Киев так, чтобы "добиться успеха на поле боя". При этом США пока не собираются поставлять Украине боевые танки Abrams. В Пентагоне объяснили это высокой стоимостью обслуживания танков.

Теги: сша, украина, военная помощь



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