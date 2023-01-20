В Челябинской области один человек погиб при пожаре в пятиэтажке

В Златоусте в Челябинской области в результате пожара в многоквартирном доме погиб один человек, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел днем 19 января в доме на проспекте Гагарина. Горели вещи в квартире на третьем этаже на площади 15 кв.м. Из здания самостоятельно эвакуировались 22 человека. С помощью спасательных комплектов по маршевым лестницам вывели еще 10 человек, в том числе двоих детей и двух маломобильных граждан. Два человека были спасены по трехколенной лестнице.

При тушении пожара был обнаружен погибший. Еще один человек получил травмы.

Пожар быстро ликвидировали, не допустив его распространения на другие квартиры.