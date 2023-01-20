Новый министр обороны Германии не исключил поставки Украине танков

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что в Минобороны не исключают, что поставки Украине танков Leopard 2 в скором времени могут быть одобрены.

"Никто не исключает, что танки Leopard 2 могут быть поставлены или что согласие (на передачу Украине немецких танков) может быть дано другим европейским партнерам", - сказал министр в интервью ZDF, цитату приводит РБК.

Министр вновь заявил, что Германия не должна предоставлять такую помощь в одиночку. Для ФРГ согласованный подход очень важен: страны НАТО должны вместе принимать решения и добиваться совместных результатов.

Напомним, ранее стало известно, что германский концерн Rheinmetall располагает 22 танками Leopard 2 и 88 Leopard, но на подготовку их к отправке на Украину, в случае разрешения властей, ушел бы год. На фоне этого премьер Польши допустил передачу Киеву танков Leopard без разрешения Германии.