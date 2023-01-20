Девять российских авиакомпаний приостановили полеты в 2022 году

В 2022 году девять российских авиакомпаний остановили полеты.

У четырех из них было приостановлено действие сертификата эксплуатанта. У авиакомпании "Скол", проходящей процедуру банкротства, сертификат аннулирован. При этом в предыдущие пять лет Росавиация аннулировала сертификаты пяти компаний, пишет "Коммерсант".

Еще у трех перевозчиков сертификаты остановлены из-за санкций – они сами попросили об этом. У компаний возникли проблемы с иностранными самолетами – они просто не смогли их получить, и летать им не на чем.