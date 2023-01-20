В Екатеринбурге затопило станцию метро "Геологическая", не работает эскалатор

В пятницу утром в Екатеринбурге затопило водой станцию метро "Геологическая".

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", залило выход из подземного перехода на станции в сторону Дендропарка.

"Ближе к ступеням вода пять-семь сантиметров", - сообщают очевидцы.

Кроме этого, как рассказали читатели Накануне.RU, сегодня на "Геологической" не работает эскалатор.





Накануне.RU обратилось за комментарием в Екатеринбургский метрополитен. Там попросили направить запрос, что и было сделано. Как только ответ поступит, мы сразу его опубликуем.